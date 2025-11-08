Gece yarısı cinayeti! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Aydının Söke ilçesinde 43 yaşındaki Faruk Ateş, evinin önünden kimliği henüz belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İlçenin tanınmış esnaflarından olduğu söylenen Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşunlar nedeniyle Ateş, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ya da saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ise kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.