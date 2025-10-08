Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:
Başkent Ankara’da Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı inşaatı kapsamında bazı ana caddeler araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı inşaat çalışmaları nedeniyle şehirde bazı ana yolların kademeli olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında Cemal Gürsel, Tıp Fakültesi, Natoyolu ve Sultan Fatih Caddeleri’nin, istasyon alanlarına denk gelen bölümleri araç geçişine kapatılacak. Dikimevi, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarının yapılacağı güzergâhlarda yollar aşamalı olarak trafiğe kapatılacak. İlk kapanmanın Natoyolu İstasyonu çevresinde başlayacağı bildirildi.

TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHLARI YENİDEN BELİRLENECEK

Yol kapanışları sırasında yönlendirme levhaları yerleştirilecek ve güvenlik önlemleri alınacak. Ayrıca EGO, UKOME ve özel halk otobüsü ile minibüs hatlarının güzergâhları yeni trafik düzenine göre güncellenecek. Yetkililer, inşaat tamamlanana kadar kapatılan yolların yeniden trafiğe açılmayacağını belirtti. Bu süreçte sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Kaynak:TRT Haber

