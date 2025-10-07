Tüneldeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Ankara'da tünelde otomobilden indirdiği Bekir Kulaksız'ı (19) pompalı tüfekle öldürüp, onun arkadaşı Burak Y.'yi (19) de yaralayan Satılmış İzzet İliman (24) tutuklandı.

Keçiören ilçesinde önceki akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman, arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı otomobile aldığı Bekir Kulaksız ve Burak Y. ile tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İliman, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. İliman ve İrfan G., kaçtı.

Bekir Kulaksız, hayatını kaybederken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin (21) kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi. İliman ve arkadaşı İrfan G.'nin 2'şer farklı konuda suç kayıtlarının olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybeden Bekir Kulaksız ve yaralı Burak Y.'nin de suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Satılmış İzzet İliman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken İrfan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

