Kadın cinayetleri durmuyor! Eşinin silahından çıkan kurşunla can verdi

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen korkunç olayda, Belgin A. ile eşi Özgür A. arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Özgür A., Belgin A.’ya ateş etti. Saldırganın, Belgin A.'yı göğsünden vurduğu, kaçmaya çalışırken ise başından vurduğu bildirildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Belgin A., olay yerinde yaşamını yitirirken cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Polis ekiplerinin, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: Hakim karşısına çıktı

SADECE EYLÜL AYINDA 20 KADIN KATLEDİLDİ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2025 yılı eylül ayı kadın cinayetleri raporuna göre, eylül ayında erkekler tarafından 20 kadın katledildi, 22 kadın ise şüpheli bir biçimde ölü bulundu. Öldürülen 20 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği gerekçesiyle, 1’i ekonomik bahanelerle katledildi.

Eylül ayında öldürülen 20 kadının 5’i evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si akrabası, 1’i kardeşi, 1’i birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Rapora göre kadınların yüzde 65’i aile bireyleri tarafından öldürüldü.