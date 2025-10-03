Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: Hakim karşısına çıktı

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti.

Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler yaptıkları kontrolde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zan, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Davanın ilk duruşması bugün Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Zeynep Zan'ın yakınları hazır bulunurken, tutuklu sanık Uğur Zan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Güvenlik gerekçesiyle kapalı yargılama yapıldığı için duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Sanık Uğur Zan'ın savunmasının ardından tanık dinlendi. Sanık ve şikayetçi avukatları dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanık Uğur Zan'ın 'eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım tarihine erteledi.

"BİR METRELİK MESAFEDEN HEDEF ALARAK ÖLDÜRDÜ"

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan şikayetçi Avukatı Ahmet Erzi, “16 Mayıs 2025 tarihinde Zeynep Zan boşanmak üzere olduğu eşi tarafından kullandığı motosikletin önü kesilerek vahim bir şekilde öldürülmüştü. Sanık silahını yanında getirip daha önceden tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" dedi. Dosyanın tanığı durumundaki taksi sürücüsünün mahkemeye verdiği ifadeye de hatırlatan Avukat Erzi "Cinayetin 15 saniye içerisinde gerçekleştiğini, sanığın yanında bulundurduğu silahı çekerek bir metrelik mesafeden maktulü hedef alarak öldürdüğünü duruşma salonunda beyan etti. Cumhuriyet Savcımız mütalaasında sanığın kasten eşe karşı öldürme eylemini gerçekleştiğini bildirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Sanık avukatının süre alması neticesiyle duruşma ertelendi. Maalesef maktul kendisini kurtarmak için daha önceden birçok kez adli mercilere müracaat etmişti, uzaklaştırma kararı almıştı, boşanma davası açmıştı ama maalesef kendisini kurtaramadı. Sanığın en ağır cezasını alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.