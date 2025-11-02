Altın Portakal'a damga vuran konuşma! "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki yoksulluk sınırının altındayım"

Yayınlanma:
Usta sanatçı Bilge Şen'in Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşma geceye damga vurdu. Devlet sanatçısı olan Şen, "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki, yoksulluk sınırının altındayım" sözleriyle dikkat çekti.

62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Devlet sanatçısı 81 yaşındaki Bilge Şen'in yaptığı konuşma ise geceye damga vurdu.

Usta sanatçı yaptığı konuşmada "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki, yoksulluk sınırının altındayım" sözleri ile dikkat çekti.

"YUKARIDAKİLER 1,5 MİLYON, 2 MİLYON, BİZ OYNUYORUZ 5 BİN, 6 BİN, 10 BİN"

Cahide Sonku Özel Ödülü’nü iki meslektaşıyla paylaşan Bilge Şen, şu ifadeleri kullandı:

"65. senem. Hala çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem.

new-project-2025-11-02t145056-982.jpg

Altın Portakal'da tam 7 ödül aldı: Bir ödül alacağımı dahi düşünmemiştimAltın Portakal'da tam 7 ödül aldı: Bir ödül alacağımı dahi düşünmemiştim

"YOKSULLUK SINIFININ ALTINDAYIM"

Ayrıca, o kadar güzel filmlerde oynadım ki, hepsinin sayısı olsa olsa 13, 14. Babam ve Oğlum'da oynadım. Ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici ama tiyatro tabii ki kalıcı. Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım.

"81 YAŞINDA HALA ÇALIŞIYORUM"

Özel ders veriyorum. 81 yaşında hala çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı, çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum.

new-project-2025-11-02t145114-390.jpg

Cem Yiğit Üzümoğlu: Ne grev hakkımız var ne de toplu iş sözleşmesi yapma hakkımızCem Yiğit Üzümoğlu: Ne grev hakkımız var ne de toplu iş sözleşmesi yapma hakkımız

"İÇERİDEKİ DOSTLARIMIZIN BİR GÜN ÖZGÜR KALMASI ADINA"

Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin, özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar..."

Şen’in konuşması salonda uzun süre alkışlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

