Altın Portakal'da tam 7 ödül aldı: Bir ödül alacağımı dahi düşünmemiştim

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Tavşan İmparatorluğu, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 7 ödül kazanarak gecenin en çok ödül alan yapımı oldu. Filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak, “Bu film yürekten doğdu, hayallerimizin karşılığıydı” dedi.

62'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Gecenin en çok ödül alan yapımı, yönetmen Seyfettin Tokmak imzalı Tavşan İmparatorluğu oldu.

Film, “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Sanat Yönetmeni”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü” ve “Sungu Çapan Sinema Yazarları Ulusal En İyi Film Ödülü” olmak üzere toplam 7 ödül kazandı.

'Tavşan İmparatorluğu' filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak, ödül töreninin ardından duygularını dile getirdi. Seyfettin Tokmak, "Kendini anlatmak gerçekten çok zor. Bu film bizim için çok kıymetliydi, yıllara yayılan bir emeğin ürünü. Ekibi bir araya getirebilmek için çok çaba harcadık, karın altından çıkmak, zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama herkesin emeğini kattığı, yürekten bir filmdi bu" dedi.

Sinemanın kolektif bir sanat olduğunu vurgulayan Tokmak, şu ifadeleri kullandı:

“Sinema tek başına bir yönetmenin yapabileceği bir iş değil, bu bir ekip işi. Böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Karanlıklar içinde, bu dünyaya ait olmayan bir evren kurduk. Samimi ve hakiki bir film yaptığımızı biliyordum. Bir ödül alacağımı dahi düşünmemiştim ama 62 yıldır hayallerimizi süsleyen Antalya Film Festivali’nden 7 ödülle dönmek rüya gibi.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

