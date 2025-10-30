Ali Babacan sonu gelmeyen iddialara bilgi notuyla yanıt verdi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan DEVA Lideri Ali Babacan, hakkındaki 'AKP'ye mi geçiyor?' Şimşek yerine o mu gelecek?' sorularına bilgi notu ile yanıt verdi.

Son günlerde CHP'li isimler ile özellikle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeni ile gerilim yaşayan, DEVA Partililerin birbiri üzerine yaptığı sert tondaki açıklamalar ile gündemden düşmeyen partilerin başında DEVA Partisi geliyor.

Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı! Yedi konu başlığıMehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı! Yedi konu başlığı

Bu tartışmalar devam ederken katıldığı bir yayında 'CHP'yle bile oturmuşuz' şeklinde açıklama yapan Babacan, son olarak dün akşam Külliye'de Erdoğan'ın verdiği 29 Ekim resepsiyonuna katıldı.

Babacan'ın burada Mehmet Şimşek ile ayak üstü yaptığı mini sohbet, var olan tartışmaları daha da alevlendirdi.

Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı! Yedi konu başlığı

'SSS' TARZINDA BİLGİ NOTU İLE YANIT VERDİ

Babacan ve AKP arasındaki ilişki nedeni ile iddiaların yayılmasının ardından DEVA Partisi'nden 'SSS' yani Sıkça Sorulan Sorular tarzında bir açıklama geldi. Bu bilgi notundan son günlerde gündem olan konulara DEVA tarafından verilen cevaplar yer aldı.

İşte Babacan'ın gündemde olan iddialara ilişkin toplu cevapları:

***

AK PARTİ’DEN GÖRÜŞME TEKLİFİ GELİRSE NE DER?

Ali Babacan, siyasi partilerle diyaloğa önem verdiklerini, partilerin birbiriyle konuşabilmesi gerektiğini, ancak işbirliğinin ayrı bir konu olduğunu vurguladı. Hiç bir partiye karşı kategorik bir tutumlarının olmadığını, daha önce CHP dahil pek çok partiyle de çalıştıklarını söyledi.

AK PARTİ’DEN AYRILMA GEREKÇELERİ NEYDİ?

Babacan’ın AK Parti’den ayrılması kişisel sebeplere dayalı değildi. AK Parti’nin kuruluş ilke ve değerlerinden uzaklaştığını ifade etti. Ayrılışının “kök sebepleri” olarak adaletsizlik, hukuksuzluk, liyakatten uzak kadrolaşma, istişareyi terketme ve yolsuzluklarla mücadelede gerekli iradenin gösterilmemesine işaret etti.

AK PARTİ’YE DÖNER Mİ?

Babacan Türkiye’nin iki kutuplu bir siyasete mahkum olmaması gerektiğini vurguladı. AK Parti’den ayrılmasının “kök sebeplerinin” olduğu gibi yerinde durduğuna işaret etti. “AK Parti’nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Mesele, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır. Üstelik, Erdoğan’da veya parti yönetiminde sorunların farkında olduklarına dair bir emare, veya bir ‘değişim iradesi’ de görmüyorum.” dedi.

EKONOMİNİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Bu iddiaya karşı şöyle cevap verdi: “Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz.”

AK PARTİ’DEN NASIL AYRILMIŞTI?

Ali Babacan kendi iradesiyle ve Erdoğan ile görüştükten sonra 2019 yılında AK Parti’den ayrıldı. Partiden ihraç edilmedi.

ERDOĞAN, AYRILMA KARARINA KARŞI NE DEMİŞTİ?

Babacan’ın ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Babacan’a farklı görevler teklif ettiğini, “ümmeti bölersen vebali boynuna olur” diyerek kendisini ikna etmeye çalıştığını söyledi.

