Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı! Yedi konu başlığı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda ekonomi ağırlıklı görüştü. Gündemde şu başlıklar vardı: ABD ziyareti, IMF ve Dünya Bankası toplantıları, gıda enflasyonu, kira–konut krizi, enflasyon hedefleri, işçi maliyeti, mali disiplin ve bütçe dengeleri.

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı. Resepsiyonda Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yan yana geldi.

İki isim, resepsiyon çıkışında uzun süre ayakta sohbet etti. Bir dönem ekonomiyi birlikte yöneten Babacan ile Şimşek’in yeniden bir araya "Halef-selef" yorumlarına yol açtı.

Sohbetin ana başlıkları arasında ABD ziyareti, IMF ve Dünya Bankası toplantılarının sonuçları, gıda enflasyonu, kira ve konut fiyatları da yer aldı.

Babacan’ın Şimşek’e “ABD seyahatiniz nasıl geçti?” diye sorduğu, Şimşek’in de toplantılarda gündeme gelen konuları detaylı şekilde aktardığı belirtildi.

İsmail Saymaz anlattı! İşte AKP-MHP gerilimini ateşleyen altı kritik nedenİsmail Saymaz anlattı! İşte AKP-MHP gerilimini ateşleyen altı kritik neden

Ekonomideki gidişata ilişkin mali disiplin ve bütçe dengeleri de konuşulan başlıklar arasındaydı. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Babacan’ın Şimşek’e yönelik yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

  • “İnsani olarak ikili ilişkileri de gayet olumlu. Ali Babacan sadece diyor ki elinden ne gelir ki yani öyle bakıyor.”

Halk TV'de Saymaz ile birlikte Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Gazeteci İbrahim Kahveci de Babacan’ın Şimşek’e yönelik eleştirisini şöyle özetledi:

  • “En büyük eleştirisi Mehmet Şimşek'e istediklerini tam yapamıyorsun. O zaman niye bu şey yani. Yani sen istediklerini tam Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesinin en büyük sebebi Ali Babacan'dır. Ali Babacan'ın referans oldu bir bakıma Mehmet Şimşek'in gelmesine. AK Parti içerisinde yer almasında.”

Görüşme, ekonomi kulislerinde yeniden birlikte çalışma ihtimallerinin sorgulanmasına neden oldu.

Ancak Babacan’ın dinleyici konumunda kaldığı ve herhangi bir siyasi yakınlaşma sinyali vermediği belirtildi.

Gazeteci Muhammed Vefa da X hesabından, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Ali Babacan ve Mehmet Şimşek resepsiyon çıkışı uzun süre ekonomi üzerine konuştu. İkilinin ana gündemi enflasyon hedefleri ve işçi maliyeti oldu. Babacan genel olarak dinleyen taraftı, Şimşek uzun uzun anlattı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

