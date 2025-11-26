Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özzeybek'ten Bahçeli'ye ziyaret

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özzeybek'ten Bahçeli'ye ziyaret
Yayınlanma:
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu. Özzeybek paylaşımında, "MHP Genel Başkanı, Bilge lider Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunlarıyla ilgili gelinen noktada kıymetli değerlendirmelerini aldık" dedi.

Özzeybek'in yaptığı paylaşım bu şekilde:

"MHP Genel Başkanı, Bilge lider Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunlarıyla ilgili gelinen noktada kıymetli değerlendirmelerini aldık. Bu yolda temennilerimizi ileterek, çalışmalarımız hakkında da kendilerini bilgilendirdik.

Türkmen Beyimiz Sayın Bahçeli Beyefendi, kendilerine takdim ettiğimiz Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirip bizleri onurlandırdılar.

Kendilerine şükranlarımızı sunarız, var olsun."

ekran-alintisi.png

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

