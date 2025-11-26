Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özzeybek'ten Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu. Özzeybek paylaşımında, "MHP Genel Başkanı, Bilge lider Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunlarıyla ilgili gelinen noktada kıymetli değerlendirmelerini aldık" dedi.

Öcalan görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: İktidar medyası yazdı

Özzeybek'in yaptığı paylaşım bu şekilde: