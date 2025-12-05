Eskişehir'de korkunç manzara! Boş arazide toplu halde ölü kediler bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Pazar Sokak'ta bulunan boş bir arazide, toplu halde 8 ölü kedi bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, cansız kediler üzerinde detaylı inceleme başlattı.

Arazideki kedileri fark eden mahalle sakini Mustafa Efe yaptığı açıklamada, kedilerin hepsinin tek bir yere atıldığını söyledi. Kedilerin vücudunda çeşitli yaralar olduğunu gözlemlediğini belirten Efe, toplu ölümün zehirlenme sonucu gerçekleşmesinin imkansız olduğunu, çünkü mahalle sakinlerinin kedileri düzenli olarak beslediğini ifade etti.

Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!

"İNSAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM"

Efe, "Kedilerin hepsi tek bir yere atılmış. Zehirleme olması imkansız. Buradaki mahalle sakinleri kedileri besliyor. Buradaki halkın yapacağını düşünmüyorum. Polise bilgi verdik. Onlarla da konuştum. Çok kötü hissettim. Kedilerin insan tarafından öldürüldüğünü fark ettim" dedi.

Polis ekipleri, kedilerin ölüm nedenini ve eylemin sorumlularını belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.