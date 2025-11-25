Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, bir sürücünün kediye çarpıp ölmesine sebep olduktan sonra olay yerinden uzaklaştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Daha sonra tespit edilen sürücüye kediyi öldürdüğü için sadece 10 bin 386 TL ceza kesildi.

AKP Bayrampaşa'da hızını alamıyor: Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'a kayyum atandı!

TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE ÖDÜL GİBİ CEZA

Keykubat Mahallesi'ndeki olaya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.E.D. plakalı aracın sürücüsünü tespit etti.

Doğa düşmanları her yerde! Mersin'de kediyi işkenceyle öldürdüler

İKİ AYRI KANUNDAN CEZA

Yapılan incelemede kedinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine sürücüye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 386 lira, Karayolları Trafik Kanunu gereğince ise 1986 lira olmak üzere toplam 12 bin 372 lira idari para cezası düzenlendi.