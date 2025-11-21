Doğa düşmanları her yerde! Mersin'de kediyi işkenceyle öldürdüler

Yayınlanma:
Mersin’de bir kedinin eziyet çektirilerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Doğanın birer parçası olan sokak hayvanları, neredeyse her gün doğa düşmanı saldırganların şiddetine maruz kalıyor. Özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği bazı siyasetçi ve bürokratların sokak hayvanlarına yönelik olumsuz yorumları, bu şiddeti artırıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremezİstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde iddiaya göre bir kedi, işkence ve eziyetle vahşice kaydedildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

