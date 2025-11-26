Öcalan görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: İktidar medyası yazdı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" çıkışının ardından terör örgütü PKK lideri Abdulah Öcalan ile 24 Kasım'da görüşme yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in oluşturduğu süreç komisyonunun İmralı heyeti ani ziyareti gerçekleştirdi.

ÖCALAN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

AKP'li Yayman'ın yapılan görüşmeyi inkar etmesiyle soru işaretleri artan görüşmenin perde arkasında olanlar, görüşmeyi duyuran Türkiye Gazetesi tarafından aktarıldı.

Heyetin İmralı’ya gittikleri duyulmasına rağmen uzun saatler teyit edilemeyen ziyaretin ‘güvenlik gerekçesiyle’ gizli tutulduğu öğrenildi.Türkiye'nin haberine göre; milletvekili heyetinin adaya gideceklerinin işareti aslında bir gün önceden verilmişti. Milletvekillerinin İmralı cezaevi ziyareti için pazar günü Adalet Bakanlığına başvurduğu ortaya çıkınca, görüşmenin de pazartesi yapılabileceği belirtilmişti.

İKTİDAR MEDYASI YAZDI: HAFTA SONU HAZIRLANIP İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, hem Adalet Bakanlığı yetkilileri hem de MİT görevlileri İmralı yolculuğu ve Öcalan’la yapılacak görüşme için teknik hazırlıkları hafta sonu tamamladı. Önceki gün de sabah saatlerinde İmralı’da yapılacak görüşme için milletvekili heyeti önce İstanbul’a gitti. Ardından da MİT görevlilerinin eşliğinde milletvekilleri helikopterle saat 11.00 civarında İstanbul’dan hareket etti.

ADAYA ÖNCE BAKANLIK GİTMİŞ

Milletvekillerinden önce Adalet Bakanlığından yetkililer İmralı Adası’na ulaştı. Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan milletvekilleri kısa bir hazırlık aşamasından sonra Öcalan’la görüşmek üzere MİT tarafından organize edilen bir salona alındı. 2 saat 50 dakika sürdüğü belirtilen görüşmenin büyük bölümü soru-cevap formatında sürdü.

Görüşme sırasında hem görüntü kaydı yapıldı, hem de MİT tarafından tutanak tutuldu. Milletvekilleri de ayrıca kendi notlarını aldı.

İSTANBUL'DA KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme tamamlandıktan sonra milletvekili heyeti yine helikopterle İstanbul’a döndü. Saat 16.00 civarında İstanbul’a inen heyet, İstanbul’da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşmeye gitti. Bu görüşmede hem İmralı’da gündeme gelen konular, hem TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı açıklama, hem de Meclis’teki komisyona yapılacak bilgilendirme konusunda değerlendirme yapıldı.