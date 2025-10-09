Alanya'da sabah uyananlar gözlerine inanamadı! Geminin içinden yüzlerce kişi çıktı

Alanya'da sabah uyananlar gözlerine inanamadı! Geminin içinden yüzlerce kişi çıktı
Yayınlanma:
Alanya’da sabah uyananlar gözlerine inanamadı. Limana yanaşan geminin içinden yüzlerce kişi çıktı. Turistler Alanya’yı gezip alışveriş yaptı, bazıları ören yerlerini ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı “Seven Seas Voyager” adlı dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Antalya’nın Alanya ilçesine geldi. Rodos’tan demir alan 206 metre uzunluğundaki geminin gelişi, sahildekilerde büyük merak uyandırdı.

alanyada-sabah-uyananlar-gozlerine-inanamadi-geminin-icinden-yuzlerce-kisi-cikti-2.jpg

GEMİDE 677 YOLCU VE 447 PERSONEL VARDI

Alanya Limanı’na yanaştırılan kruvaziyerde çoğu ABD’li olmak üzere 677 yolcu ve 447 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Alanya’nın tarihi ve turistik noktalarını gezdi, alışveriş yaptı.

alanyada-sabah-uyananlar-gozlerine-inanamadi-geminin-icinden-yuzlerce-kisi-cikti.jpg​​​​​​​

SONRAKİ DURAK BELLİ OLDU

Bazı yolcular turlara katılarak ören yerlerini ziyaret ederken, bazıları sahilde yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkardı. Kruvaziyerin, akşam saatlerinde Limasol’a hareket edeceği bildirildi.

alanyada-sabah-uyananlar-gozlerine-inanamadi-geminin-icinden-yuzlerce-kisi-cikti-3.jpg

Kaynak:AA

