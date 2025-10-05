Kruvaziyerle gelen 1722 turist Bodrum'u doldurdu!

Santorini Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1722 yolcu ile 742 personel bulunduğu belirtildi.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİLER!

Gemiden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı, bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marella Discovery 2"nin Bodrum'dan sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

KRUVAZİYER GEMİ NE DEMEK?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir.