Kruvaziyerle gelen 1722 turist Bodrum'u doldurdu!

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1722 turist getirdi.

Santorini Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

gemii-1.jpg

Gemide çoğu İngiliz 1722 yolcu ile 742 personel bulunduğu belirtildi.

gemii-3.jpg

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİLER!

Gemiden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı, bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

gemii-2.jpg

"Marella Discovery 2"nin Bodrum'dan sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

KRUVAZİYER GEMİ NE DEMEK?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir.

Kaynak:AA

