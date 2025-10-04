Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor

İspanya bu yıl turizmde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, ülke ağustos ayında 11,3 milyon turist ağırladı.

Bu, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 2,9'luk bir artışı temsil ediyor ve 11 milyon yabancının geldiği rekor Temmuz ayını takip ediyor; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6'lık bir artış söz konusu.

Toplamda, söz konusu iki ayda İspanya'yı ziyaret eden turist sayısı 22,3 milyon olurken, bu sayı 2024'ün aynı dönemindeki 21,8 milyonluk rakamın çok üzerindeydi.

INE, 2025'in ilk sekiz ayında İspanya'yı ziyaret eden turist sayısının yaklaşık 66,8 milyon olduğunu ve bunun geçen yılın rakamını yüzde 3,9 aşarak rekor kırdığını açıkladı. En sık gelen ziyaretçiler ise İngilizler, Fransızlar ve Almanlar oldu.

Değişen tatil trendleri, sonbahar aylarının rekorlar kırmaya devam edeceğini gösteriyor. İspanya'da geçiş mevsimi, yaza kıyasla giderek daha popüler hale geliyor.

INE'ye göre, Kanarya Adaları'ndaki otel ve daire fiyatları Eylül 2023 ile 2024 arasında yüzde 5,3 arttı. Şu anda 2019'a göre yaklaşık yüzde 25 daha yüksek.

İSPANYA'NIN TURİZM KARŞITI ÖNLEMLERİ YETERSİZ Mİ?

Son yıllarda İspanya'nın dört bir yanında, yetkililerin kitle turizmine çözüm bulmasını talep eden protestolar düzenleniyor ; ancak bazı hafifletici önlemler de getiriliyor .

Hükümet, Eylül ayında yaklaşık 53.000 turistik dairenin Turistik ve Mevsimlik Kiralıklar Birleşik Sicilinden çıkarılacağını ve artık bunların kalıcı kiralıklara dönüştürüleceğini duyurdu.

Başbakan Pedro Sánchez, "Tatil ve turistik amaçlı kiraya verilen bu evlerin çoğunda binlerce usulsüzlük tespit ettik. Yapacağımız şey, 53.000 evi bu kayıttan çıkarmak ve ülkemizdeki gençler ve aileler için kalıcı kiralık evler haline getirmek, " dedi .

Barselona, ​​2028 yılına kadar kısa dönemli kiralamaları tamamen sonlandırarak binlerce mülkü uzun dönemli kiralama pazarına geri döndürmeyi planladığını duyurdu.

Kent, 2023 yılında merkez limanına günlük kruvaziyer gemisi varış sayısını 10'dan 7'ye düşürdü.

Geleneksel olarak turistlerin ilgi odağı olan yaz turizmi merkezi Malaga, ziyaretçi davranışlarını iyileştirmek için bir kampanya başlattı.

Otobüslerde, afişlerde ve sosyal medyada yer alan 10 maddelik şiddetle tavsiye edilen kural listesinde, ziyaretçilere özellikle geceleri gürültüyü azaltmaları, yerleşim alanlarında bağırmamaları ve yüksek sesle müzik dinlememeleri çağrısı yapıldı.

Balear Adaları'nda alkol tüketimi ve parti teknelerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Aşırı turizmle mücadeleye yönelik tedbirlere rağmen, ziyaretçi sayıları artmaya devam ediyor. Bunun nedeni, bu tedbirlerin doğrudan turist sayısını hedef almaması olabilir.

Mart ayında Kanarya Adaları'nı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 1,55 milyonu aşarken, bu sayı geçen yılın aynı ayında kırılan rekorun yüzde 0,9 üzerinde gerçekleşti.

Yerel aktivist gruplar, ada genelindeki yıkıcı otel projelerinin durdurulmasını, Tenerife'de bir motosiklet pisti inşa edilmesini, yeni turizm gelişmelerine moratoryum getirilmesini, bölge sakinlerine sağlık hizmetlerine ve konutlara erişimin garanti altına alınmasını ve işlevsel bir eko-turizm vergisi talep ediyor.