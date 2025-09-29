Aksaray'da tandır faciası: Alevler 2 evi ve müştemilatı küle çevirdi

Aksaray'da tandır faciası: Alevler 2 evi ve müştemilatı küle çevirdi
Yayınlanma:
Aksaray'da evin bahçesinde ekmek yapılan tandırdaki alevler müştemilat ve tek katlı müstakil 2 eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aksaray’da bir evin bahçesinde bulunan tandırda ekmek pişirildiği sırada sıçrayan alevler, müştemilatla birlikte iki ayrı müstakil evin yanmasına neden oldu.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5844. Sokak üzerinde, Mehmet Baysal’a ait tek katlı konutta çıktı.

yangin-aksaray.png

EKMEK TANDIRINDAN ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Evin arka bahçesinde bulunan ekmek tandırından alevler bir anda yükselmeye başladı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki komşuları Oktay Dinke'ye ait müştemilata sıçradı.

Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi neye uğradığını şaşırdı!Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi neye uğradığını şaşırdı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangin.png

YANGIN 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Baysal ve Dinke'nin evlerine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında, iki evin bir kısmı ile müştemilatın tamamının kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttuŞanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu

Polise yangının çıkış nedenini anlatan ev sahiplerinden Oktay Dinke, “Komşum tandırda ekmek yaparken, alevler benim evin depo olarak kullandığım müştemilata sıçradı.” şeklinde konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

