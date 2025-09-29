Aksaray'da tandır faciası: Alevler 2 evi ve müştemilatı küle çevirdi

Aksaray’da bir evin bahçesinde bulunan tandırda ekmek pişirildiği sırada sıçrayan alevler, müştemilatla birlikte iki ayrı müstakil evin yanmasına neden oldu.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5844. Sokak üzerinde, Mehmet Baysal’a ait tek katlı konutta çıktı.

EKMEK TANDIRINDAN ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Evin arka bahçesinde bulunan ekmek tandırından alevler bir anda yükselmeye başladı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki komşuları Oktay Dinke'ye ait müştemilata sıçradı.

Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi neye uğradığını şaşırdı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Baysal ve Dinke'nin evlerine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında, iki evin bir kısmı ile müştemilatın tamamının kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu

Polise yangının çıkış nedenini anlatan ev sahiplerinden Oktay Dinke, “Komşum tandırda ekmek yaparken, alevler benim evin depo olarak kullandığım müştemilata sıçradı.” şeklinde konuştu.