Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi neye uğradığını şaşırdı!

Kastamonu’da, İnönü Mahallesi İnebolu Caddesi’nde bulunan sanayi sitesindeki oto lastik esnafı, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle sürpriz bir kutlama düzenledi. Esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 'İşyerimizde yangın çıktı' diyerek ihbarda bulunurken kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekibini pasta ve gösteri amaçlı yakılan ateşle karşıladı.

İki günlük damadın feci sonu: Arabada yanmış halde bulundu

İtfaiye ekiplerine pasta ikram eden esnaf, itfaiye teşkilatının 311'inci yıldönümünü kutladı.

“EN BÜYÜK TEMENNİMİZ YANGINSIZ, KAZASIZ GÜNLER”

Kastamonu İtfaiyesi Müdürü Eyüp Karakaş, esnafın düzenlediği sürprize ilişkin "Malumunuz, bu hafta İtfaiyeciler Haftası. Sanayi esnafımız da bizleri unutmamış, böyle güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Bu özel günümüzde bizleri düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. En büyük temennimiz, her zaman yangınsız ve kazasız günler geçirmek" ifadelerini kullandı.

“SADECE 5 DAKİKADA GELDİLER”

Esnaf Gültekin Ay (44) ise, “İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla küçük ama anlamlı bir jest yapmak istedik. Kastamonu'daki ve tüm Türkiye'deki itfaiyecilerin haftasını kutluyoruz. Ayrıca itfaiye ekiplerimizin hızına da hayran kaldık; uzak mesafede olmalarına rağmen sadece 5 dakikada geldiler. Bu özverili çalışmaları için kendilerine tekrar teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.







