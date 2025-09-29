Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi neye uğradığını şaşırdı!

Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi neye uğradığını şaşırdı!
Yayınlanma:
Kastamonu’da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, büyük bir sürprizle karşılaştı. Adrese intikal eden itfaiye ekiplerine sanayi esnafı, İtfaiyeciler Haftası nedeniyle sürpriz kutlama düzenledi.

Kastamonu’da, İnönü Mahallesi İnebolu Caddesi’nde bulunan sanayi sitesindeki oto lastik esnafı, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle sürpriz bir kutlama düzenledi. Esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 'İşyerimizde yangın çıktı' diyerek ihbarda bulunurken kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekibini pasta ve gösteri amaçlı yakılan ateşle karşıladı.

İki günlük damadın feci sonu: Arabada yanmış halde bulunduİki günlük damadın feci sonu: Arabada yanmış halde bulundu

İtfaiye ekiplerine pasta ikram eden esnaf, itfaiye teşkilatının 311'inci yıldönümünü kutladı.

itfaiye.jpg

“EN BÜYÜK TEMENNİMİZ YANGINSIZ, KAZASIZ GÜNLER”

Kastamonu İtfaiyesi Müdürü Eyüp Karakaş, esnafın düzenlediği sürprize ilişkin "Malumunuz, bu hafta İtfaiyeciler Haftası. Sanayi esnafımız da bizleri unutmamış, böyle güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Bu özel günümüzde bizleri düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. En büyük temennimiz, her zaman yangınsız ve kazasız günler geçirmek" ifadelerini kullandı.

itfaiye2.jpg

“SADECE 5 DAKİKADA GELDİLER”

Esnaf Gültekin Ay (44) ise, “İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla küçük ama anlamlı bir jest yapmak istedik. Kastamonu'daki ve tüm Türkiye'deki itfaiyecilerin haftasını kutluyoruz. Ayrıca itfaiye ekiplerimizin hızına da hayran kaldık; uzak mesafede olmalarına rağmen sadece 5 dakikada geldiler. Bu özverili çalışmaları için kendilerine tekrar teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.




Kaynak:DHA

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Türkiye
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Bursa'da tepki çeken görüntü: Düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtılar!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Doğum günü ölüm günü oldu!
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti
Yüksek ses tartışması cinayetle bitti