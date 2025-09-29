İki günlük damadın feci sonu: Arabada yanmış halde bulundu

İki günlük damadın feci sonu: Arabada yanmış halde bulundu
Yayınlanma:
Çanakkale'nin Karacaören köyü yakınlarında gece yarısı alevler içinde kalan bir otomobil, korkunç bir trajediyi ortaya çıkardı. İtfaiyenin söndürdüğü araçtan çıkan ve tamamen yanmış haldeki erkek cesedi, olayın bir kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorularını gündeme getirdi.

Olay, önceki gece saat 03.30 sularında, bölgedeki köylülerin 34 GJ 6794 plakalı otomobilin yandığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle başladı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak facianın boyutu, yangın söndürüldükten sonra anlaşıldı.

48 SAAT ÖNCE NİKAH KIYMIŞTI

Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda kimliği belirsiz, tamamen yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitlerde, cesedin, aracın sahibi olan kuaför Mehmet Özdemir'e ait olabileceği üzerinde duruluyor. Yapılan araştırmalar, Özdemir'in olaydan sadece 48 saat önce nikah kıydığını ve 20 gün sonraki düğünü için hazırlık yaptığını ortaya çıkardı. Bu detay, olayın ardındaki gizemi daha da artırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Henüz kimliği kesinleşmeyen yanmış ceset, DNA testi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, düğün hazırlığı yapan birinin neden ve nasıl böyle bir olayın merkezinde yer aldığını ortaya çıkarmak için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

