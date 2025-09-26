Aksaray’da fırıncıların kavgası kanlı bitti: '1 kasa fazla ekmek' alan meslektaşını vurdu

Aksaray’da iki fırıncı arasında ekmek takası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 18 yaşındaki fırıncı Mehmet Baran Kalkan bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda meydana geldi. Normal yöntemle ekmek üreten Serkan Pürsün (44), odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan’ın iş yerine geldi. İddiaya göre Pürsün, 7 kasa ekmek bırakıp 8 kasa ekmek aldı. Durumu güvenlik kamerasından fark eden Kalkan, henüz iş yerinden ayrılmamış olan Pürsün’ü uyardı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Serkan Pürsün, yanındaki tabancayla ateş ederek Kalkan’ı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalkan’ın yardımına iş arkadaşları koştu. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

Kalkan’ın babası Mesut Kalkan da olay yerine gelerek kavgaya müdahil oldu. Baba Kalkan, oğluna yeniden ateş etmeye hazırlanan Pürsün’ün elini ısırarak silahı düşürmeyi başardı. Böylece olası bir ikinci saldırı önlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Baran Kalkan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, gözaltına alınan Serkan Pürsün hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.