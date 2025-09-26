Aksaray’da fırıncıların kavgası kanlı bitti: '1 kasa fazla ekmek' alan meslektaşını vurdu

Yayınlanma:
Aksaray’da ekmek takası sırasında çıkan tartışmada bir fırıncı, meslektaşını tabancayla bacağından yaraladı. Olay sonrası yaşanan arbedede silahı düşüren saldırgan gözaltına alındı.

Aksaray’da iki fırıncı arasında ekmek takası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 18 yaşındaki fırıncı Mehmet Baran Kalkan bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda meydana geldi. Normal yöntemle ekmek üreten Serkan Pürsün (44), odun ateşinde ekmek pişiren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan’ın iş yerine geldi. İddiaya göre Pürsün, 7 kasa ekmek bırakıp 8 kasa ekmek aldı. Durumu güvenlik kamerasından fark eden Kalkan, henüz iş yerinden ayrılmamış olan Pürsün’ü uyardı.

4 katına çıkınca 250 bin kişi evini değiştirdi: Kiracıya kara haberi ev sahibi değil Yargıtay verdi4 katına çıkınca 250 bin kişi evini değiştirdi: Kiracıya kara haberi ev sahibi değil Yargıtay verdi

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Serkan Pürsün, yanındaki tabancayla ateş ederek Kalkan’ı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalkan’ın yardımına iş arkadaşları koştu. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

firn.jpg

Kalkan’ın babası Mesut Kalkan da olay yerine gelerek kavgaya müdahil oldu. Baba Kalkan, oğluna yeniden ateş etmeye hazırlanan Pürsün’ün elini ısırarak silahı düşürmeyi başardı. Böylece olası bir ikinci saldırı önlendi.

Güllü balkondan düşüp ölmüştü: Asistanı o geceyi anlattıGüllü balkondan düşüp ölmüştü: Asistanı o geceyi anlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Baran Kalkan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, gözaltına alınan Serkan Pürsün hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Türkiye
Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması başladı
Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması başladı
CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir
CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir
Eşini katletti kan lekesi ele verince itiraf etti: Daha önce de kızını bıçaklamış!
Eşini katletti kan lekesi ele verince itiraf etti: Daha önce de kızını bıçaklamış!