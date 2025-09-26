4 katına çıkınca 250 bin kişi evini değiştirdi: Kiracıya kara haberi ev sahibi değil Yargıtay verdi

Ne artan konut fiyatları ne de anlaşmazlık yaşanan ev sahipleri... Aidatlar son 3 yılda 4 katına çıkınca 250 bin kişi evini değiştirdi. Masraftan kurtulmak harekete geçen kiracıya kara haberi ev sahibi değil Yargıtay verdi

Pandemiden bu yana fahiş artışını sürdüren kira fiyatları, maaşı enflasyona yenik düşen vatandaşın canını yakmaya devam ederken ev sahipleri ile yaşanan anlaşmazlıklar da adliyeleri tahliye davaları doldurdu.

Vatandaş barınma sorunu yaşarken bir de üzerine artan aidatlar eklendi. Son 3 yılda aidat fiyatlarına ortalama yüzde 400 gibi bir zam gelince yönetime kira gibi ödemeler yapılmaya başlandı.

4 KATINA ÇIKINCA 250 BİN KİŞİ EVİNİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmalara göre İstanbul'da 2025 yılının ilk yarısında 117 bin kişi aidat yükünden kurtulmak için evinden ayrıldı. Benzer bir durum diğer büyükşehirlerde de yaşanırken, toplamda 250 bin kişinin aynı sebepten evini değiştirdiği ortaya çıktı.

Show Haber'de yer alan habere göre; son üç yılda en yüksek aidat artışı yüzde 455'le Muğla'da gerçekleşti. Muğla'yı yüzde 349'la İstanbul, yüzde 361'le Ankara, yüzde 354'le İzmir takip ediyor.

2025 yılı ortalama aidat fiyatları ise şöyle:

Muğla8 bin 710 TL
İstanbul6 bin 629 TL
Ankara5 bin 49 TL
İzmir4 bin 919 TL

KİRACIYA KARA HABERİ EV SAHİBİ DEĞİL YARGITAY VERDİ

Kira ve aidata fahiş zamlar konut krizinin gölgesinde barınma sorununu artırırken, kiracıların uygun fiyatlı yere taşınma hamlesi yeni bir krizi de beraberinde getirdi.

Kiracının erken tahliye durumunda yükümlülüklerine dikkat çeken Yargıtay, kiracılara kara haberi verdi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından alınan karara göre; evini kira süresi sona ermeden terk eden kiracılar, konut yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemeye devam etmek zorunda olacak.

Bir kiracının, 2 yıllık kira kontratı bitmeden evi boşaltması üzerine ev sahibi, eksik kalan kira ve aidat bedellerinin tahsili için mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi, sözleşmedeki “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak davayı kısmen kabul etti.

Ev sahibinin kararı temyize götürmesiyle dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

EMSAL KARARI VERDİ

Yüksek Mahkeme, dosyayı inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Erken tahliye tespiti: Kiracının, kira süresi sona ermeden evi boşaltmasının “erken tahliye” sayılacağı vurgulandı.Makul süre sorumluluğu: Kiralanan konut, benzer koşullarda tekrar kiraya verilene kadar geçen “makul süre” içinde, kiracı kira ve aidat ödemeye devam edecek.

İhbar süresi detayı: Sözleşmede yer alan “3 ay önceden bildirim” şartının, yalnızca sözleşme süresi sona erdiğinde geçerli olduğu belirtildi. Süresi dolmadan yapılan tahliyelerde bu şartın bağlayıcı olmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

