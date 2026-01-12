Asgari ücret 52 bin 738 TL oldu

Asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
Kuzey Kıbrıs’ta milyonların beklediği 2026 asgari ücreti belli oldu. Yüzde 18,39’luk artış ile KKTC'de asgari ücret 52 bin 738 lira oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılının ilk asgari ücreti belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 9 Ocak Cuma günü gerçekleştirdiği toplantının ardından, yeni rakamlar kamuoyuna duyuruldu. Alınan kararla birlikte, adada en düşük ücretle çalışan emekçilerin maaşları Temmuz 2025’e göre yüzde 18,39 oranında artırıldı.

YÜZDE 18’LİK ARTIŞ TEPKİ ÇEKTİ

Komisyonda oy çokluğuyla kabul edilen yeni düzenlemeye göre, KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL olarak uygulanacak. Brüt ücret ise 60 bin 618 TL seviyesine yükseltildi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında net 44 bin 546 TL, brüt 51 bin 200 TL olarak belirlenen maaşların, yeni zamla birlikte halkın cebindeki yangını söndürüp söndüremeyeceği tartışma konusu oldu.

BAKANLIKTAN "AYRIMCI" DESTEK SÖZÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeni ücretin yanı sıra ek bir destek paketini de açıkladı.

Hasipoğlu, KKTC pasaportu sahibi olan ve sadece asgari ücretle geçinen kişilere yıl içinde toplam 12 bin TL destek verileceğini bildirdi.

Ancak bu desteğin sadece yerel halkla sınırlı tutulması, adada çalışan binlerce yabancı işçinin kapsam dışında bırakılması "ayrımcılık" eleştirilerini beraberinde getirdi. Bakanlığın planına göre, destek ödemeleri Şubat ve Mart aylarında 6 bin TL’lik iki taksit halinde hesaplara yatırılacak.

SENDİKALAR İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Açıklanan zam oranına işçi kanadından sert tepki geldi. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 18,39'luk artışı "çok komik" olarak nitelendirdi.

Adadaki hayat pahalılığı ve temel tüketim maddelerine gelen fahiş zamlar karşısında bu artışın hiçbir anlam ifade etmediğini vurgulayan Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bu kararına resmi olarak itiraz edeceklerini duyurdu. Emekçiler, maaşların döviz bazlı harcamalar karşısında her geçen gün eridiğini belirterek "insanca yaşam" talebini yineledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

