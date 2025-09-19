Aksaray’da feci kaza! Tıra arkadan çarptı: Annesi hayatını kaybetti

Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya beldesi girişindeki kavşakta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki İbrahim Doğan kontrolündeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sedat Özer'in (50) kullandığı tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde Doğan'ın yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın ise hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Faden Doğan’ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna sevk edildi. Tır şoförü Sedat Özer ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kartal'da zincirleme kaza: LPG sızıntısı nedeniyle yol kapatıldı



