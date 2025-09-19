Kartal'da zincirleme kaza: LPG sızıntısı nedeniyle yol kapatıldı

Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı, Pendik istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

Saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 EPL 949 plakalı otomobil, önündeki otomobilin ani fren yapması üzerine manevra yaptı.

Bu sırada, yanında ilerleyen otomobile ve seyir halindeki başka bir otomobile çarpan otomobil, yol kenarına savruldu.

3 SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaşanan zincirleme kazada, 3 aracın da sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin LPG’li olup gaz sızdırması üzerine polis, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.