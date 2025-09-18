Beyoğlu’nda feci kaza! Tramvay yayaya çarptı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Tophane tramvay durağında, saat 09.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Tramvay le demir bariyerlerin arasında sıkışan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

istanbul-beyoglunda-tramvay-yayaya-car-918577-272958.jpg

KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI!

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak:DHA

Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Barış konuşulurken Ahmet Özer 330 gündür neden tutuklu? Kent Uzlaşısı davası öncesinde Özgür Çelik açıkladı
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi
Bakan 'Türkiye hukuk devleti' diyor ama Almanlar bile güvenmiyor: Suçluyu iade etmemelerinin gerekçesine bakın
