Beyoğlu’nda feci kaza! Tramvay yayaya çarptı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Tophane tramvay durağında, saat 09.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Tramvay le demir bariyerlerin arasında sıkışan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI!

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

