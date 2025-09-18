Kayyumun yönettiği Boğaziçi'nde Atatürk büstü yıkıldı!

Kayyumun yönettiği Boğaziçi'nde Atatürk büstü yıkıldı!
Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te yıkımına başlanan 40 yıllık Aptullah Kuran Kütüphanesi çevresindeki çalışmalarda Atatürk büstü de devrildi. Kayyum yönetimindeki üniversiteden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bulunan ve yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle üniversitenin simge mekânlarından biri olan Aptullah Kuran Kütüphanesi için alınan yıkım kararının ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öğrenciler ve mezunlar arasında tartışma yaratan bu süreçte, kampüs içerisindeki önemli sembollerden biri olan Atatürk büstü de gündeme geldi.

bogazici-universitesi2.jpg

bogazici-universitesi.jpg

Edinilen bilgilere göre, kütüphane çevresinde sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında Atatürk büstü devrildi. Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından durum yetkililere bildirildi. Büstün üzerinde bulunduğu kolonun da derin çatlaklar oluşturduğunu ve bu nedenle devrilmenin yaşandığını belirtildi.

'KAZAYLA OLDU' DEDİLER

Halktv.com.tr’nin ulaştığı bilgiye göre yetkililerin olayın “kaza” sonucu gerçekleştiğini söyledi. Ancak üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Siyaset
Sezgin Tanrıkulu gerçeği açıkladı! İBB Demirtaş'ın beratine itiraz etti mi?
Sezgin Tanrıkulu gerçeği açıkladı!
Son Dakika | MHP'li Feti Yıldız: Sürecin adı Bahçeli modeli
Feti Yıldız: Sürecin adı Bahçeli modeli