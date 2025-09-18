Kayyumun yönettiği Boğaziçi'nde Atatürk büstü yıkıldı!

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bulunan ve yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle üniversitenin simge mekânlarından biri olan Aptullah Kuran Kütüphanesi için alınan yıkım kararının ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öğrenciler ve mezunlar arasında tartışma yaratan bu süreçte, kampüs içerisindeki önemli sembollerden biri olan Atatürk büstü de gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, kütüphane çevresinde sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında Atatürk büstü devrildi. Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından durum yetkililere bildirildi. Büstün üzerinde bulunduğu kolonun da derin çatlaklar oluşturduğunu ve bu nedenle devrilmenin yaşandığını belirtildi.

'KAZAYLA OLDU' DEDİLER

Halktv.com.tr’nin ulaştığı bilgiye göre yetkililerin olayın “kaza” sonucu gerçekleştiğini söyledi. Ancak üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.