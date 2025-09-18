Otopark girişinde feci kaza: 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk İ.K. ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, 11 yaşındaki İ.K. otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Talihsiz kaza akşam saatlerinde Kula Belediyesi kapalı otopark girişinde meydana geldi.

KALDIRIMDAN İNDİĞİ SIRADA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre A.N'nin yönetimindeki 45 AVE 179 plakalı otomobil, otoparka giriş yaptığı sırada, kaldırımdan yola inen İ.K.'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Çocuk, çarpmanın şiddetiyle bisikletten yere savrularak ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edildi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı İ.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü A.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

