Bismil’de ATV kazası: Baba öldü, iki oğlu yaralandı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da otomobille çarpışan ATV’deki baba öldü, 2 oğlu yaralandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan feci kazada ATV’de bulunan 71 yaşındaki Kasım Kaya hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ile ATV çarpıştı.

diyarbakirda-otomobille-carpisan-atvde-918249-272862.jpg

ATV YOL KENARINDAKİ TARLAYA UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ATV, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde ATV’deki Kasım Kaya ile oğulları Azat ve Tevfik yaralandığı belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

diyarbakirda-otomobille-carpisan-atvde-918247-272862.jpg

BABA, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kasım Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaya’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

