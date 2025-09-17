Kayseri'de feci kaza: Sürücü araçta sıkıştı
Kayseri'de, nakliye kamyonu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücüsü araçta sıkıştı.
Saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde meydana gelen kazada Ali A.'nın kullandığı 38 FG 887 plakalı nakliye kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıktı.
REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI
Kontrolden çıkan kamyon daha sonra refüje çıkıp ağaca çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.