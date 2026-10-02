AKP'ye geçeceği iddia edildi: YENİ Parti'li Helil Kınay'dan 'net' yanıt

Karabağlar Belediye Meclisi’nde, YENİ Partili Belediye Başkanı Helil Kınay’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Meclis toplantısında Butlan CHP’si mensubu Meclis Üyesi Ulaş Büyükdağ’ın sözleri üzerine konuşan Kınay, hakkında dile getirilen parti değişikliği iddiasına yanıt verdi.

MECLİSTE AKP'YE GEÇİŞ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Karabağlar Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmeler sırasında Başkan Helil Kınay’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar dile getirildi. CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Büyükdağ’ın bu yöndeki sözlerinin ardından Kınay söz alarak konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kınay, kendisine yöneltilen sorulara doğru yanıt alınabilmesi için soruların usulüne dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Kınay, parti değiştireceği yönündeki iddiaya ilişkin açıklamasında YENİ Parti’deki konumuna devam ettiğini belirtti.

"DURUŞUMUZ NETTİR"

Helil Kınay, söz konusu iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sorduğunuz sorulara doğru cevap almak şeklinde usulünüze dikkat ederseniz, bu cevabı alırsınız. Ben YENİ Parti'mizle beraber durmaya devam ediyorum. Duruşumuz nettir” ifadelerini kullandı.