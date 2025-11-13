AKP’li yıllarda hava aracı kazalarında en az 80 asker şehit oldu

Son dönemde Gürcistan'da meydana gelen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 kargo uçağı kazası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurlarının güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Gazeteci Alican Uludağ tarafından yapılan bir derlemeye göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana, askeri hava araçlarının karıştığı kazalarda en az 80 asker şehit oldu.

BİRÇOK ÜST DÜZEY PERSONEL ŞEHİT OLDU

Bu kazalarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca eğitim verip yetiştirdiği ve kritik görevlere getirdiği üst düzey personel de hayatını kaybetti. Şehit olan askerler arasında 1 korgeneral, 1 tümgeneral, 1 tuğgeneral, 3 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 15 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 4 teğmen, 22 astsubay ve 10 uzman çavuş bulunuyor.

KAZALARIN ÇOĞU EĞİTİM VEYA RUTİN UÇUŞLARDA

UH-1, Cougar, Skorsky, ATAK helikopterleri ile F-4, SF-260D ve C-130 tipi uçakların karıştığı kazalar, çoğunlukla operasyonlardan ziyade eğitim ve rutin görev uçuşlarında meydana geldi.

Son olarak Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşerek 20 askerin şehit olması, gözleri Türkiye'nin askeri hava unsurlarının yaşadığı kazalara çevirdi.

EN AZ 80 PERSONEL

Uludağ’ın sosyal medya bu kazaları derlediği paylaşım şöyle: