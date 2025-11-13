AKP’li yıllarda hava aracı kazalarında en az 80 asker şehit oldu
Son dönemde Gürcistan'da meydana gelen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 kargo uçağı kazası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurlarının güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.
Gazeteci Alican Uludağ tarafından yapılan bir derlemeye göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana, askeri hava araçlarının karıştığı kazalarda en az 80 asker şehit oldu.
BİRÇOK ÜST DÜZEY PERSONEL ŞEHİT OLDU
Bu kazalarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca eğitim verip yetiştirdiği ve kritik görevlere getirdiği üst düzey personel de hayatını kaybetti. Şehit olan askerler arasında 1 korgeneral, 1 tümgeneral, 1 tuğgeneral, 3 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 15 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 4 teğmen, 22 astsubay ve 10 uzman çavuş bulunuyor.
KAZALARIN ÇOĞU EĞİTİM VEYA RUTİN UÇUŞLARDA
UH-1, Cougar, Skorsky, ATAK helikopterleri ile F-4, SF-260D ve C-130 tipi uçakların karıştığı kazalar, çoğunlukla operasyonlardan ziyade eğitim ve rutin görev uçuşlarında meydana geldi.
Son olarak Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşerek 20 askerin şehit olması, gözleri Türkiye'nin askeri hava unsurlarının yaşadığı kazalara çevirdi.
EN AZ 80 PERSONEL
Uludağ’ın sosyal medya bu kazaları derlediği paylaşım şöyle:
“9 Ocak 2003: İki RF-4E kol uçuşu sırasında birbiriyle çarpıştı. 4 asker; Yzb. Fazıl Taştan, Yüzbaşı Ali Rıza Sadak, Üsteğmen Semih Desticioğlu ve Üsteğmen M. Fatih Ongun şehit oldu.
10 Nisan 2011: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait, gece eğitimi için uçuşa çıkan UH-1 tipi bir helikopter, Ankara’nın Tulumtaş Köyü civarına düştü. 5 pilot şehit oldu: Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı, Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü, Kara Pilot Üsteğmen Taner Erdoğan, Kara Pilot Üsteğmen Fikri Dilsiz, Kara Pilot Üsteğmen Erhan Gül.
3 Kasım 2011: Konya'da eğitim uçuşu esnasında F-4 uçağının düşmesi sonucu 2 pilot şehit oldu: Pilot Binbaşı Serdar Kandemir ve Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi.
22 Haziran 2012: 173. Filo’ya ait RF-4E uçağı (77-0314) Akdeniz açıklarında Suriye tarafından atılan füze ile düşürüldü. Kazada Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.
13 Mayıs 2013: Osmaniye’nin Amanoslar Bölgesi'nde öğle saatlerinde F-16 uçağı düştü. Hava Pilot Üsteğmen Hamza Gümüşsoy şehit düştü.
24 Şubat 2015: Malatya’da 2 F-4 askeri uçak havada çarpıştı. 4 şehit verildi. Plt.Kur.Bnb. Salih Sezer, Plt.Ütğm. Salih Atalay, Plt.Ütğm. Osman Onur Özkaya ve Plt.Ütğm. Zeynel Özgür Özbahçeci.
5 Mart 2015: Konya'da eğitim uçuşu yapan bir F-4 savaş uçağı düştu. Kazada, Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Tanış ile Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı şehit oldu.
5 Temmuz 2016: Giresun'da S-70 tipi Skorsky askeri helikopter düştü, kazada 7 kişi yaşamını yitirdi: Giresun İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu Yüzbaşı Hilmi Özer, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun eşi Nuran ve kızı Berrin Doğru, Kurmay Başkanı Binbaşı Ünal Bayhan'ın eşi Didem Bayhan ve Ast. Uzman Çavuş Adem Kara'nın eşi Sema Kara.
31 Mayıs 2017: Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 askeri personeli taşıyan AS 532 COUGAR tipi helikopter düştü: 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal.
10 Şubat 2018: Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopter kaza kırıma uğradı. Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman şehit oldu.
11 Şubat 2019: İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar olmak üzere 4 asker şehit oldu.
4 Mart 2021: Bitlis’in Tatvan ilçesinde AS532 Cougar askeri helikopter düştü. 11 asker şehit oldu: Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül.
4 Haziran 2024: Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı düştü. Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen şehit oldu.
9 Aralık 2024: Isparta’da UH-1 tipi askeri helikopter düştu. 6 asker şehit oldu: Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, teğmenler Mustafa Atakan Dut, Ceyhun Kalyoncu ve Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ile Astsubay Çavuş Talha Nergis.
11 Kasım 2025: Gürcistan’da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda 20 asker şehit oldu: Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Uzman Çavuş Emre Sayın, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Başçavuş Burak Özkan, Uzman Çavuş Cem Dolapçı, Başçavuş Ramazan Yağız, Başçavuş Akın Karakuş.”