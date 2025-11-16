AKP'li başkanlardan genel merkeze 'istifa resti' iddiası!

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’da ağır bir mağlubiyet alan AKP’de sarsıntı sürüyor. Bağlar İlçe Başkanı Sadık Başar Gür’ün istifasının ardından Ergani İlçe Başkanı Serdal Karakaş görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Karakaş, isim vermeden partisindeki bazı isimleri sert sözlerle hedef aldı.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“Görev, makam ve unvan bir gün biter; fakat niyet samimi ise hizmet bitmez. Bu yüzden makam gitse de durmayı tercih edenlerden olmadık, olmayacağız. Bu millet kimin gerçekten çalıştığını, kimin ise sadece çalışıyor gibi göründüğünü çok iyi biliyor. Hele ki son dönemlerde yaşanan bazı gelişmeler, bu ferasetin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kimileri makamdayken sorumluluk üstlenmek yerine sağa sola bakmayı tercih etti; biz ise milletimizin derdine koşmayı.

"KİMİLERİ LAFTA BİRLİKTEN BAHSETTİ"

Kimileri fotoğraf karesine girmeyi başarı saydı; biz ise gece gündüz demeden kırsal mahallelerimizin, esnafımızın, gençlerimizin yanında olmayı. Kimileri lafta birlikten bahsetti; biz birliği sahada, omuz omuza çalışarak gösterdik. Bugün görevi devretmiş olsam da yarın yine aynı kararlılıkla Diyarbakır’ımız ve Ergani’miz için çalışmaya devam edeceğim.”

Amida Haber'den Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre, AKP genel merkezi tarafından istifası istenen iki İlçe başkanının istifa etmeme kararı aldıkları iddia edildi. Partide şok etkisi yaratan bu durum karşısında genel merkezin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan Diyarbakır’dan sorumlu koordinatörün kısa süre içinde kente gelerek boş ilçelere atama yapması bekleniyor.

PARTİDE DEPREM: 8 İL BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda birçok ilde yapılan revizyon kapsamında, AKP’nin Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Dersim, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları istifa ettiklerini açıklamıştı.