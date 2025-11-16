Özgür Özel Mustafa Elitaş ile yaptığı sohbeti AKP'ye manidar sözler ile açıkladı

Özgür Özel Mustafa Elitaş ile yaptığı sohbeti AKP'ye manidar sözler ile açıkladı
CHP Lideri Özgür Özel KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan isimlerden birisi de gazeteci Yavuz Donat oldu. Donat, Özel ile AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile sohbet karesini sorunca Özel Şeyh Edebali üzerinden AKP'yi eleştirdi.

Özgür Özel'in KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için dün Lefkoşa’ya ziyaret etti. Ziyaretin son durağı KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın halka açık olarak Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği resepsiyona katılan Özel’e; CHP’nin önceki Genel Başkanlarından Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.

AKP'Lİ İSİMLER DE KATILDI

Resepsiyona ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

ŞEYH EDEBALİ ÜZERİNDEN AKP'YE BİR ÇİFT LAF

Resepsiyona katılan isimlerden birisi de Sabah yazarlarından gazeteci Yavuz Donat oldu. Donat bugünkü yazısında resepsiyondan izlenimlerini aktardı.

Resepsiyonun dikkat çeken anlarından birisi de Özgür Özel'in AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile yaptığı sohbet oldu. Donat, Özgür Özel ile ayaküstü sohbet ederek ikili arasındaki sohbeti sordu.

Söz konusu fotoğrafın çok hoş olduğunu ifade eden Donat, Özel'e söz konusu kare hakkında, 'Ne diyorsunuz?' diye sorduğunu, "İster diyalog denilsin... İster yumuşama... İster normalleşme... Ama bu yüksek tansiyon devam etmemeli... Kimseye yararı yok ki." sözlerine Özel'in itirazının olmadığını ancak sonrasında kendisine 'Şeyh Edebali neler söylüyor? Biliyorsunuz değil mi?" diye sorduğunu yazdı.

Özel'e yanıt veren Donat, "Elbette... Söyledikleri siyaset klasiği... Devlet adamlığı dersi." dediğini, cevap olarak Özel'in, "Evet... Çok doğru... Ama Şeyh Edebali bu sözü muhalefete söylemiyor ki... İktidara söylüyor." dediğini aktardı.

Sabah yazarı Yavuz Donat, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılı nedeni ile düzenlenen törende karşılaştığı CHP Lideri Özgür Özel ile aralarında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:

Cumartesi... Öğle yemeği... KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in daveti.
Yemeğin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidilecek. Ama... Külliye ziyareti öncesi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir çift söz:
Sabah, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile sohbet fotoğrafınız çok hoştu.
Gergin siyasete hafif bir tebessüm gibi.

Sayın Genel Başkan... Siyasetin ipi... Üslubu... Çok gerildi.
İster diyalog denilsin... İster yumuşama... İster normalleşme... Ama bu yüksek tansiyon devam etmemeli... Kimseye yararı yok ki.
Ve soru... Ne diyorsunuz?
Özgür Özel, dostça elimi tuttu... Söylediklerime hiçbir itirazı yok.
Gülerek ... Bana bir soru:
- Şeyh Edebali neler söylüyor? Biliyorsunuz değil mi?
- Elbette... Söyledikleri siyaset klasiği... Devlet adamlığı dersi.
- Evet... Çok doğru... Ama Şeyh Edebali bu sözü muhalefete söylemiyor ki... İktidara söylüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

