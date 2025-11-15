CHP'li Yavuzyılmaz: AKP dönemi İBB'de paralel bir belediye yapılanması tespit ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili İBB'de 15 yıl süren AKP dönemiyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

Yavuzyılmaz'ın belirttiğine göre AKP döneminde İBB'de 'Yeni Başkanlık' adı verilen bir belediye yapılanması oluşturulmuş.

Ali Mahir Başarır 'İBB iddianamesinde delil yok' dedi 'İçi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattı

"AKP DÖNEMİNDE İBB'DE PARALEL YAPI OLUŞTURULMUŞ"

Paralel yapının bir ile sınırlı kalmadığını da belirten Yavuzyılmaz, "Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz tek tek anlattı: "AKP’nin devasa elektrik zammı 21 milyon vatandaşı çarpacak!"

"İBB'NİN NASIL SOYULDUĞUNU YARINDAN İTİBAREN BELGELERİYLE PAYLAŞACAĞIZ!"

İddia ile ilgili belgeleri pazar gününden itibaren kamuoyuyla payalaşacaklarını ifade eden Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: