AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi

AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
Yayınlanma:
AKP'de CHP'den geçebilecek belediyelere ilişkin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın başında olduğu bir çalışma ekibinin olduğu iddia edilmişti. Yazıcı iddialara yanıt verdi.

Son yerel seçimlerin sonuçlarına göre muhalefette yer alan 59 belediye 15 ay içinde AKP'ye geçti.

Mehmet Yılmaz'ın T24'teki yazısına göre, belediyeler için bir erken seçim olmadığı için AKP "transfer pazarı" kurdu. Bu ekibin başında ise AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yer aldığı iddia edildi. Yılmaz, hedeflenen belediye sayısının 100 olduğuna da yazısında yer verdi.

Ekibin belediye başkanlarının “özel hayatlarını ve zaaflarını” araştırdığını anımsatan Yılmaz'ın yazıya şu ifadelerle devam etti:

"AKP esasen bir 'ihale partisi!'

Bu partinin yerel örgütlerinin kimler tarafından yönetildiğine, belediye meclislerindeki üyelerinin mesleklerine bakarsanız göreceğiniz şey bu olur.

Örgütü ayakta tutabilmek için belediyelerin ihale olanaklarını kullanmak tıpkı Hayati Bey’in adı gibi 'hayati bir durum!'

Kim bilir belki de görevin Hayati Bey’e verilmesinin altında böyle bir subliminal mesaj yatıyor."

Bu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozduBu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozdu

AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

AKP pes eder mi?AKP pes eder mi?

HAYATİ YAZICI İDDİALARA YANIT VERDİ

AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, X isimli sosyal medya platformundaki hesabından iddialara karşın açıklamada bulundu. Yazıcı paylaşımına T24'ün yazısından görüntüler eklerken şu notu düştü:

"Tamamen dedikodu ve kurgudan oluşan iddiaların köşe yazılarına konu olması gerçekten üzüntü verici.

Gerçek dışı olan bu iddiadaki hiçbir hususun en ufak bir doğruluk payı bulunmamaktadır.

Bu gerçek dışı iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışmak gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."

hayati-yazici-akpde-belediye-transferi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret