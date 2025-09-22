AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi

Son yerel seçimlerin sonuçlarına göre muhalefette yer alan 59 belediye 15 ay içinde AKP'ye geçti.

Mehmet Yılmaz'ın T24'teki yazısına göre, belediyeler için bir erken seçim olmadığı için AKP "transfer pazarı" kurdu. Bu ekibin başında ise AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yer aldığı iddia edildi. Yılmaz, hedeflenen belediye sayısının 100 olduğuna da yazısında yer verdi.

Ekibin belediye başkanlarının “özel hayatlarını ve zaaflarını” araştırdığını anımsatan Yılmaz'ın yazıya şu ifadelerle devam etti:

"AKP esasen bir 'ihale partisi!'

Bu partinin yerel örgütlerinin kimler tarafından yönetildiğine, belediye meclislerindeki üyelerinin mesleklerine bakarsanız göreceğiniz şey bu olur.

Örgütü ayakta tutabilmek için belediyelerin ihale olanaklarını kullanmak tıpkı Hayati Bey’in adı gibi 'hayati bir durum!'

Kim bilir belki de görevin Hayati Bey’e verilmesinin altında böyle bir subliminal mesaj yatıyor."

HAYATİ YAZICI İDDİALARA YANIT VERDİ

AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, X isimli sosyal medya platformundaki hesabından iddialara karşın açıklamada bulundu. Yazıcı paylaşımına T24'ün yazısından görüntüler eklerken şu notu düştü:

"Tamamen dedikodu ve kurgudan oluşan iddiaların köşe yazılarına konu olması gerçekten üzüntü verici.

Gerçek dışı olan bu iddiadaki hiçbir hususun en ufak bir doğruluk payı bulunmamaktadır.

Bu gerçek dışı iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışmak gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."