AKP trolü de İmamoğlu'nun duruşmadaki ses kaydını paylaştı! Bakalım ne olacak...
İBB operasyonları kapsamında tutuklanan isimlerden cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunmasının ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşan isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan gözaltıların ardından AKP trolü Emre Erciş İmamoğlu'nun başka bir duruşmadaki ses kaydını yayımladı...

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu bir şekilde birçok davadan yargılanan ve hakkında 23 asır hapis cezası istenen cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu en son diploma davasının üçüncü duruşması kapsamında savunma yaptı.

İmamoğlu'nun yargılandığı son duruşmanın başında hakim görüntü ve ses kaydı alınmasının yasak olduğunu ifade edip duruşmayı izleyenleri bu konuda uyarmıştı. İmamoğlu'nun 2 saatlik savunmasının ardından sosyal medyada savunmaya dair ses kayıtları dolaşıma sokuldu.

Daha sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ses kayıtlarının paylaşılması hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından aralarında İlhan Berk Şiir Ödülü’nü alan şair Oğulcan Kütük'ün de olduğu birden fazla kişi gözaltına alındı.

AKP TROLÜ DE SES KAYDINI PAYLAŞTI!

Ses kaydını RT yapanların dahi gözaltına alındıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından AKP trolü olarak bilinen Emre Erciş de bu sabah İmamoğlu'nun bir duruşmadaki ses kaydını paylaştı.

ekran-goruntusu-2025-12-10-102129.png

Ses kaydını paylaşanların gözaltına alınmalarının ardından AKP'ye yakın ismin de ses kaydı paylaşmasının ardından neler olacağı merak edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

