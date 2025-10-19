AKP bunu neden yaptı? Akıllara gelen tek şey: Seçim mi geliyor?

Son 20 yılda sayıları her geçen gün katlanarak artan yoksul aileler devlet desteğine muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılındaki bütçesi 531 milyar 905 milyon lira olarak belirlendi. Sözcü'de yer alan habere göre bu bütçenin 284 milyar 470 milyonu "Yoksullara yardım ve sosyal yardımlaşma" için kullanılacak.

SEÇİM Mİ VAR? 2027'DE 2 KATINDAN FAZLA ARTACAK

2027 yılında bu rakam dikkat çekici bir şekilde 2 katından fazla artıyor ve tutar 644 milyar 347 milyon liraya kadar çıkıyor. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerin erkene alınması her ne kadar muhalefetin isteği olsa da Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimleri erken alınması gerektiği herkes tarafından biliniyor.

Erdoğan'a 3 yeni mesaj var: Vatandaşın seçimi belli oldu

8 MİLYON KİŞİ GSS YARDIMI ALIYOR!

2025 yılında elektrik desteği alan hane sayısı tamı tamına 2 milyon 800 bin. Bununla beraber Genel Sağlık Sigortası primine dair veriler yoksulluğun ne boyutta olduğunu gösteriyor. 2020'de 7 milyon 588 kişi GSS yardımı alırken 2025 yılında bu rakam 8 milyon 250 bine yükseldi.

Bakanlığın bütçesinden yardım için ayrılan bütçenin bir senede 2 katından fazla ayrılması, yoksulluğun derinleşeceğinin mi seçimin geleceğinin mi habercisi konusunda soruların sorulmasına neden oldu.