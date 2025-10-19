AKP bunu neden yaptı? Akıllara gelen tek şey: Seçim mi geliyor?

AKP bunu neden yaptı? Akıllara gelen tek şey: Seçim mi geliyor?
Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden 2026 yılında yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için 284 milyar, 2027 yılında 644 milyar lira ayrıldı.

Son 20 yılda sayıları her geçen gün katlanarak artan yoksul aileler devlet desteğine muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılındaki bütçesi 531 milyar 905 milyon lira olarak belirlendi. Sözcü'de yer alan habere göre bu bütçenin 284 milyar 470 milyonu "Yoksullara yardım ve sosyal yardımlaşma" için kullanılacak.

SEÇİM Mİ VAR? 2027'DE 2 KATINDAN FAZLA ARTACAK

2027 yılında bu rakam dikkat çekici bir şekilde 2 katından fazla artıyor ve tutar 644 milyar 347 milyon liraya kadar çıkıyor. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerin erkene alınması her ne kadar muhalefetin isteği olsa da Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimleri erken alınması gerektiği herkes tarafından biliniyor.

Erdoğan'a 3 yeni mesaj var: Vatandaşın seçimi belli olduErdoğan'a 3 yeni mesaj var: Vatandaşın seçimi belli oldu

8 MİLYON KİŞİ GSS YARDIMI ALIYOR!

2025 yılında elektrik desteği alan hane sayısı tamı tamına 2 milyon 800 bin. Bununla beraber Genel Sağlık Sigortası primine dair veriler yoksulluğun ne boyutta olduğunu gösteriyor. 2020'de 7 milyon 588 kişi GSS yardımı alırken 2025 yılında bu rakam 8 milyon 250 bine yükseldi.

de0d95bb-pdvq6wupqekd6hozq5sqi.jpeg

Bakanlığın bütçesinden yardım için ayrılan bütçenin bir senede 2 katından fazla ayrılması, yoksulluğun derinleşeceğinin mi seçimin geleceğinin mi habercisi konusunda soruların sorulmasına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Bir baba daha çocuğunun önünde darp edildi
Bir baba daha çocuğunun önünde darp edildi
Esenyurt’ta kanlı gece! 4 arkadaşa araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Esenyurt’ta kanlı gece! 4 arkadaşa araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Kapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdi
Kapıyı açmayan sevgilisinden intikam almak için iş yerini ateşe verdi