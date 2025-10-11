Erdoğan'a 3 yeni mesaj var: Vatandaşın seçimi belli oldu

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, 25-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin 17 kişiyle gerçekleştirdiği yeni araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

“Türkiye’nin Milliyetçilik Haritası” başlıklı araştırmadan ortaya çıkan rapor milliyetçiliğin güncel yansımaları ve seçmen davranışları incelendi. Sonuçlar dikkat çeken mesajlar verdi.

VATANDAŞIN SEÇİMİ BELLİ OLDU

Katılımcılara “Ülkeyi yönetenlerin belirli aralıklarla halk tarafından seçildiği ve egemenliğin halka dayandığı bir yönetim şekli olan demokrasiyi, ülkemiz açısından olmazsa olmaz olarak görüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 84,3’ü “Evet” yanıtını verdi.

Partilere göre dağılımda da benzer bir tablo ortaya çıktı. AKP seçmenlerinin yüzde 83,4’ü, CHP seçmenlerinin yüzde 86,4’ü,Türk milliyetçilerinin yüzde 87,8’i, Atatürkçülerin yüzde 88,3’ü, muhafazakârların yüzde 77,9’u, demokrasiyi “olmazsa olmaz” olarak gördüklerini belirtti.

ERDOĞAN'A 3 YENİ MESAJ VAR

Araştırmada seçmenlere, “Hangi partiye oy vereceğinizi nasıl belirliyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların önemli bir kısmı, kararını ekonomik göstergelere göre verdiğini ifade etti.

Yanıtların dağılımı şöyle oldu:

Yüzde 38,4: Ekonomiyi kimin iyi yöneteceğine bakarım Yüzde 21,5: Lidere bakarım Yüzde 18: Siyasi ideolojime en yakın partiye oy veririm

Rapor, seçmenlerin büyük bölümünün laiklik ve demokrasi konularında ortak bir duyarlılığa sahip olduğunu da ortaya koydu.