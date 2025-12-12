AKP Anıtkabir’deki Erdoğan sloganlarına sahip çıktı: Niye rahatsız oluyorsun ya?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de, resmi törenler sırasında atılan Erdoğan sloganları, geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu.

Son olarak 29 Ekim 2025 tarihindeki resmi törende, geçmiştekilere benzer şekilde 'Recep Tayyip Erdoğan', 'Her yer Tayyip her yer Erdoğan' gibi sloganlar atılmıştı. Sloganları atan grubun ise, mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrılması dikkatleri çekmişti.

Muhalefet, yıllardır "Yas ve saygı mekanı olması gereken Anıtkabir’de bunlar yapılmamalı" yorumlarına neden olan bu durumu bir kez daha gündeme getirdi.

“ANITKABİR’İN MANEVİ VARLIĞINA YAKIŞMAYAN DAVRANIŞLARA İZİN VERİLEMEZ”

Nefes'ten Miray Tamer'in haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, konuşması sırasında "Bakın, üç dört tane yazılı soru sorduk milletvekilleriyle, en son ben de soru sordum; 'Anıtkabir'de her törende karşılaştığımız, bir güruhun gelip attığı sloganlara ilişkin olarak Millî Savunma Bakanlığı niye gereğini yapmıyor?' diye sorular soruyoruz. Orada sloganlarla karşılaşıyoruz 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar, sloganlar atılıyor; orası büyük bir tazim yeri, saygı yeri.” ifadelerini kullanarak “Sayın Bakan bize cevaplar veriyor, diyor ki: 'Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik var...'” dedi.

Bayraktutan, “O yönetmeliğin 35. maddesi aynen şöyle diyor: 'Başka amaçlarla tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilemez.'” sözlerini sarf ederek “Sayın Bakan, biz gittiğimiz her törende bunları izliyoruz, her törende.” ifadelerini kullandı.

AKP'li milletvekilinden Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına pişkin savunma

“ ANITKABİR'E GİREN BU GÜRUHU NİYE ENGELLEMEDİNİZ? “

“Bakın, siz bize bütçe sunumunda bir kitapçık verdiniz, 7. maddesinde dediniz ki: 'Hudutlarımızda 19 hudut tugayı, 4 hudut alayı, yaklaşık 60 bin personel görev yapmaktadır. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hudutlarımızdan 59.105 kişinin geçişini engelledik.'” açıklamasında bulunan Bayraktutan, “Sayın Bakan, hudutlardan geçişi engellediniz de Anıtkabir'e giren bu güruhu niye engellemediniz? Niye engellemediniz bu güruhu?" sorusunu yöneltti.

“BU İNSANLARDAN ANITKABİR'İ KORUYUN”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, 2025 yılının ilk 11 ayında 8 milyon yurttaşın Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirterek “Hepsi oraya yakışır, edep ve adaptan ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bakın, 10 Kasımda gruplardan sadece beşer milletvekili Ata'mızın huzuruna gelebiliyor çünkü böyle bir yasak, kaide var. Ama oraya bindirilmiş kıtalarla gelen insanlar Cumhurbaşkanı ya da başka bir siyasetçiye tezahürat yapıyor, olmaz, lütfen, bakın, bu Komisyonda da size söylendi. Bununla ilgili çıkın, birkaç şey söyleyin, Anıtkabir'i koruyun, bu insanlardan Anıtkabir'i koruyun.” sözlerini sarf etti.

AKP’DEN “NiYE BUNDAN RAHATSIZ OLUYORSUN YA?” TEPKİSİ!

Anıtkabir’in siyaset yapılacak bir yer olmadığını vurgulayan Başarır, “Sakın ve sakın bize de yapmasınlar, bizi de alkışlamasınlar; zaten yapmıyorlar bakın ama maalesef ki Anıtkabir'de son yıllarda getirilen bir grup insan, 300 kişi, avazının çıktığı kadar 'Reis, Reis, Reis' diye bağırıyor; olmaz." ifadelerini kullandı.

Başarır’ın sözleri üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Niye bundan rahatsız oluyorsun ya?" sorusunu yöneltti. Bu sözler, TBMM TV canlı yayınında duyulmadı fakat Meclis tutanaklarında yer aldı.

Anıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı

“ATATÜRKÇÜLÜK BU MİLLETE HİZMET ETMEKTİR."

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise, savunma sanayiinde son bir yılda 180 ülkeye 8.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek "Bakın, sadece geçtiğimiz yıl dünyada satılan 3 İHA'nın 2'sini Türk firmaları üretti. Bu bizim başarımız, bizim firmalarımız üretti" dedi.

"Türkiye'de taş üstüne taş koyan kim varsa hepsinden Allah razı olsun ama şunu da hatırlayalım: Soy ismini Atatürk'ün vermiş olduğu... Hani, Anıtkabir'de, orada tezahüratla ya da Anıtkabir'de gösterilen saygıdan öte, Atatürk'ün muasır medeniyetler anlamındaki özlediği bir Türkiye hayalini gerçekleştirmektir Atatürk'e saygı.” sözlerini sarf eden Gül, “Gardırop Atatürkçülüğü değil, TikTok Atatürkçülüğü değil; gerçek Atatürkçülük, bu millete hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.