Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Yayınlanma:
Güney Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şiddetli rüzgar ve beklenen fırtına nedeniyle bölgedeki birçok feribot seferi iptal edildi.

GESTAŞ’tan yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü ulaşımın büyük oranda duracağı belirtildi. Belirlenen takvime göre, Cumartesi günü sadece saat 06.00'da yapılacak olan Avşa kalkışlı Erdek feribot seferi gerçekleştirilecek. Bu sefer dışındaki tüm karşılıklı ada seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

PAZAR GÜNÜ TÜM SEFERLER DURDURULDU

Fırtınanın etkisini artırması beklenen 4 Ocak Pazar günü için ise daha kapsamlı bir kısıtlamaya gidildi. Şirketten yapılan açıklamada, Pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla tamamen iptal edildiği kaydedildi.

YOLCULARA GÜNCEL BİLGİ TAKİBİ UYARISI

Yetkililer, bölgedeki hava durumuna bağlı olarak seferlerde değişiklik yaşanabileceğini hatırlatarak, yola çıkacak olan vatandaşların güncel sefer bilgilerini şirketin internet sitesi ve çağrı merkezinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

