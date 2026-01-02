İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında kurşun yağdırdı
Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki kar maskeli bir çocuk, sokak ortasında bir markete kurşun yağrdırdı. Motosikletli çocuğun ateş açtığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi perşembe günü dehşet veren anlara sahane oldu. Saat 15.00 sıralarında İslambey Mahallesi'ne motosikleti ile gelen kar maskeli bir saldırgan, markete 4 el ateş açıp olay yerinden kaçtı.

MARKETE KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Saldırıda yaralanan olmazken, zincir marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

istanbul-arnavutkoyde-14-yasindaki-co-1094967-325006.jpg

50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı

14 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Güvelik kamerasına yansıyan görüntülürei inceleyen polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Kar maskeli saldırganın 14 yaşında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

