İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi perşembe günü dehşet veren anlara sahane oldu. Saat 15.00 sıralarında İslambey Mahallesi'ne motosikleti ile gelen kar maskeli bir saldırgan, markete 4 el ateş açıp olay yerinden kaçtı.

MARKETE KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Saldırıda yaralanan olmazken, zincir marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı

14 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Güvelik kamerasına yansıyan görüntülürei inceleyen polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Kar maskeli saldırganın 14 yaşında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.