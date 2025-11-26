AKP'li milletvekilinden Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına pişkin savunma

AKP'li milletvekilinden Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına pişkin savunma
Yayınlanma:
TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe görüşmelerinde Anıtkabir'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganlar gündeme geldi. AKP'li milletvekili Orhan Erdem, Ata'nın huzurunda yapılan saygısızlığı pişkince savunarak "Daha doğal bir şey yok" dedi.

Milli Bayramlar'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti esnasında atılan 'Erdoğan' sloganları TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu.

Muhalefet vekillerinin söz konusu sloganlara yönelik tepkisine, AKP'li Orhan Erdem pişkin bir şekilde yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

"BUNA DA KISKANACAK BİR HALDE OLMANIZ GERÇEKTEN GARİP"

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem komisyonda muhalefet milletvekillerinin Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlerde Erdoğan'ın lehine kimi şahıslarca slogan atılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

thumbs-b-c-f36e8ffe05d3a060f258db369c4929a1.jpg
AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem

Erdoğan sloganına izin var Andımız'a yok!Erdoğan sloganına izin var Andımız'a yok!

Erdoğan'ın başkomutan olduğunu belirten Erdem, "Onu sevenlerin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur" dedi.

AKP'li Erdem tezahüratlara gelen tepkilere şöyle yanıt verdi:

  • "Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa uyarınca şu anki başkomutanı bizim Cumhurbaşkanımızdır ve onun sayesinde bugün Azerbaycan’dan Libya’ya, Somali’den Bosna Hersek’e her yerde önemli adımlar atılmıştır. Onun da sevenlerinin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Buna da kıskanacak bir halde olmanız gerçekten garip."
  • "Sahiden bir parti hepsi dostumuz; yanlıştan anlamalarını istemem ama hani Atatürkçülük kisveti arkasına sığınarak hiçbir şey yapmadan bu ülke için bu konuları konuşmanıza şaşıyorum. Hani Uğur Mumcu’nun ‘Bu ülkede banka soyanlar kar maskesi, ülke soyanlar Atatürk maskesi takarlar’ sözü son yaşananlarla da çok örtüşüyor."

Kaynak:ANKA

