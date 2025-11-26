AKP'li milletvekilinden Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına pişkin savunma

Milli Bayramlar'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti esnasında atılan 'Erdoğan' sloganları TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu.

Muhalefet vekillerinin söz konusu sloganlara yönelik tepkisine, AKP'li Orhan Erdem pişkin bir şekilde yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

"BUNA DA KISKANACAK BİR HALDE OLMANIZ GERÇEKTEN GARİP"

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem komisyonda muhalefet milletvekillerinin Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlerde Erdoğan'ın lehine kimi şahıslarca slogan atılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem

Erdoğan sloganına izin var Andımız'a yok!

Erdoğan'ın başkomutan olduğunu belirten Erdem, "Onu sevenlerin tezahürat etmesinden daha doğal bir şey yoktur" dedi.

AKP'li Erdem tezahüratlara gelen tepkilere şöyle yanıt verdi: