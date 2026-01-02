Bayrampaşa'da kayyumun işten çıkarmaları protesto edildi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 Eylül 2025'te tutuklandı.

Mutlu'nun tutuklanmasının ardından tartışmalı bir ikinci seçimle AKP'li İbrahim Akın Başkanvekili seçildi.

Göreve geldikten sonra önce ilk işi Mutlu'nun izlerini belediyede ve ilçede silmek olan kayyum, ardından Mutlu dönemindeki kadroyu işten çıkarmaya başladı.

BELEDİYE ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER

AKP'li İbrahim Akın'ın tartışmalı seçim sürecinin ardından belediye başşkan vekili seçilmesinden sonra yaklaşık 70 kişiyi işten çıkarması, belediye önünde protesto edildi.

Yapılan açıklamada, işten çıkarmalara gerekçe olarak sunulan belgelerin, fesih nedenlerini desteklemediği, uzun yıllardır görev yapan birçok çalışanın performans değerlendirmesi yapılmadan, görev alanları sorgulanmadan ve somut bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı ifade edildi.

HİZMET-İŞ SENDİKASI’NA TEPKİ

Belediye önünde yapılan açıklamada, işyerinde yetkili sendika olan HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na da tepki gösterildi.

Yaşananlara karşı duyarsız kaldığı belirtilen sendikanın, kendi imzaladığı sözleşme hükümlerine rağmen işten çıkarmalara karşı tutum almadığı ifade edildi.

VERİLEN SÖZLER HATIRLATILDI

Belediye yönetiminin göreve gelirken çalışanlara verdiği “Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak” sözünün tutulmadığı belirtilerek, bu durumun hem çalışanlara hem de Bayrampaşa halkına verilen sözlerin ihlali olduğu kaydedildi.

USULSÜZLÜK VE BASKI İDDİALARI

Bazı çalışanların açık bir gerekçe sunulmadan, yetersiz bilgilendirme ile ve baskı altında imza atmaya zorlandığı; görüşmelere avukat desteği olmadan çağrılan çalışanlar olduğu belirtildi. Sürecin etik ve hukuki açıdan sorunlu olduğu vurgulandı.

“BU BİR SİYASİ TASFİYE”

Basın açıklamasında konuşan CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, yaşananların idari bir karar değil, "siyasi bir tasfiye" olduğunu söyledi. Çam, AKP’li belediye başkanvekilinin Bayrampaşa’nın seçilmiş iradesi olmadığını hatırlatarak, “Göreve gelir gelmez ilk icraat olarak emekle oynamayı tercih etmiştir” dedi.

Hasan Mutlu hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı ya da ceza bulunmadığını vurgulayan Çam, “Yarın Sayın Hasan Mutlu görevine döndüğünde, bugün yapılan bu hukuksuzlukların hesabını kim verecek?” diye sordu.

“BU BİR RÖVANŞ VE İNTİKAM SİYASETİDİR”

İşten çıkarmaların bir hizmet anlayışıyla açıklanamayacağını belirten Çam, “Bu bir rövanş siyasetidir. Emekçiler yalnızca işlerini yaptıkları, farklı düşündükleri ya da geçmiş dönemde çalıştıkları için hedef alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’li başkan vekili 30 kişiyi işten çıkarmış

“BU KARAR BİR BEBEĞİN YAŞAM HAKKINI YOK SAYMAKTIR”

Basın açıklamasında söz alan işten çıkarılan bir çalışanın eşi ise yaşananlara bir anne olarak tepki gösterdi. Belediye yönetiminin aldığı kararın yalnızca bir çalışanı değil, bir bebeğin geleceğini hedef aldığını belirten anne, şu ifadeleri kullandı:

“Bayrampaşa Belediyesi’nde hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın, yalnızca siyasi görüş nedeniyle bir babanın işinden çıkarılması açık bir zulüm, açık bir hak gaspıdır. Bu karar bir idari işlem değil, bir bebeğin yaşam hakkını bilerek ve isteyerek yok saymaktır. Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın yalnızca bir çalışanı değil, bir bebeğin ekmeğini hedef almıştır.”

Konuşmasında sert ifadeler kullanan anne, “Bir babanın emeğini silmek, bir bebeğin geleceğine doğrudan müdahaledir. Burada hukuk yok, adalet yok; yalnızca gücüne güvenerek alınmış kararlar var. Hiçbir koltuk, hiçbir unvan, hiçbir siyasi güç bir bebeğin hakkını bastıramaz. Bu karar kayıtlara geçmiştir ve bu imza silinmeyecektir” dedi.

Hasan Mutlu "Bayrampaşa'ya çöküldü" deyip açık açık konuştu: AKP’ye geçseydim tutuklanmazdım

HUKUKİ MÜCADELE VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İşten çıkarılan çalışanlar, işe iade davaları başta olmak üzere tüm hukuki yolları kullanacaklarını açıklarken; CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı da sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.