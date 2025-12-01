Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’li başkan vekili 30 kişiyi işten çıkarmış

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimi CHP'nin adayı kazanmıştı. Ancak mahkeme kararıyla seçim iptal edilmiş ve yenilenen seçimi AKP'nin adayı İbrahim Akın kazanmıştı.

Belediyenin bugünkü Meclis toplantısında belediyenin borçları ve işten çıkarmalar konusu ele alındı.

Son dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ikinci kez 'acil olarak' hastaneye kaldırıldı

AKP Bayrampaşa'da hızını alamıyor: Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'a kayyum atandı!

30 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Bayrampaşa Belediye Meclisi aralık ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili İbrahim Akın yönetiminde yapıldı. Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt, yaklaşık 30 belediye personelinin işten çıkarıldığına vurgu yaparak, buna ilişkin soru önergesi verdi.

Önerge üzerine konuşan Başkan Vekili Akın, "Biz müdürlüklerimizden norm kadroları değerlendirerek Baypaş şirketimize yazı yazdık. İlgili personelimizi davet ettik. Avukat nezaretinde kendilerine kıdem tazminatlarını ve iş akitlerinin sonlandırılacağı sözleşmeyi koyduk. Mahkeme yolunun da açık olduğunu belirttik. İşten çıkış yöntemimiz adabı muaşeret içerisinde oldu kısa mesajla değil" ifadelerini kullandı.