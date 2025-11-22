Son dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ikinci kez 'acil olarak' hastaneye kaldırıldı

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Eylül'de tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunlarının artışı sebebiyle ikinci kez acil olarak hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 16 Eylül'de Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mutlu, tutuklanma öncesinde parti değiştirmesi yönünde tehditler aldığını duyurmuş, belediyeye yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar üzerine sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduktan sonra 9 Eylül'de taburcu edilmişti.

Cezaevinde tekrar rahatsızlandığı öğrenilen Mutlu’nun avukatı açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Ekim günü rahatsızlığı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. 21 Kasım günü ise sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tekrar cezaevine götürülmüştür. Evvelce yaşadığı rahatsızlığın tutuklu kaldığı sürede hızlı bir şekilde tekrar nüks etmesi ve ağrılarının artması sebebiyle bu aşamada ilaç tedavisi devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri yer aldı.