Van kayyumunun işten çıkardığı çalışanlar kar altında haklarını arıyor!

Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin işe geri dönme talebiyle başlattığı protesto, 160. gününe girdi.

Van Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen eyleme, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti İl Eşbaşkanları Veysi Dilekci ve Gülşen Kurt ile çok sayıda yurttaş destek verdi. İşçiler, "Kayyum ve zulmü gidecek biz işimize geri alacağız" yazılı pankart açtı ve “Kayyumlar gidecek, halk gelecek” sloganları attı.

"DİZ BOYU KARINA VE TİPİ ŞEKLİNDE ESEN FIRTINASINA RAĞMEN YİNE BURADAYIZ"

DİSK Genel- İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin'in konuşması şu şekilde: "Tam 160 gündür buradayız. Güneş bizi yaktığında da buradaydık, rüzgar estiğinde de buradaydık. Bugün ise Van’ın dondurucu soğuğuna, diz boyu karına ve tipi şeklinde esen fırtınasına rağmen yine buradayız! Doğa şartları ne kadar sert olursa olsun, bizim ekmek davamızdan ve haklılığımızdan aldığımız ateş, bu karları eritecek güçtedir. Bizler DİSK Genel-İş Sendikası olarak, hiçbir hukuki dayanağı olmadan işinden edilen, aşına ve geleceğine göz dikilen arkadaşlarımızın yanındayız.

160 gündür çalmadık kapı, söylenmedik söz bırakmadık. Ancak görüyoruz ki, işçinin halinden anlaması gerekenler, sıcak odalarında koltuklarında otururken dışarıdaki bu feryada kulaklarını tıkıyorlar. Şu karda kışta evine ekmek götürememenin, çocuklarının yüzüne bakamamanın yükünü hangi vicdan taşıyabilir? Buradan yetkililere sesleniyoruz; işçi arkadaşlarımızın işe iadesi derhal sağlanmalıdır. Siyasi ve keyfi kararlarla ekmekle oynamaktan vazgeçilmelidir." dedi. Tekin mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.