Anıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu. Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyaretinde bu yıl da gelenek bozulmadı ve 'Erdoğan' sloganları atıldı. Anıtkabir'de slogan atan grubun resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrıldığı görüldü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de bu yıl da yine aynı manzara görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Son dakika | Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı!Son dakika | Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı!

Erdoğan'ın törenden ayrıldığı sırada yine kalabalıktan 'Erdoğan' sloganları yükseldi. Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı.

CHP'DEN O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu görüntülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Emir'in paylaşımında, "Ezikliğinizle organize ettiğiniz sloganlarınızla Atatürk’ün itibarından kayıp olmaz; ama siz, Anıtkabir’de her yıl apaçık gördüğünüz gibi O’nun itibarına asla erişemeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

anitkabir.jpg

ANITKABİR'E YALNIZCA SLOGAN ATMAK İÇİN GELMİŞLER!

Anıtkabir'de slogan atan grubun resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrıldığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Siyaset
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Cindy Bebek kaymakam tartışmalarına AKP de girdi
Cindy Bebek kaymakam tartışmalarına AKP de girdi