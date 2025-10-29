Anıtkabir'e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de bu yıl da yine aynı manzara görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Son dakika | Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı!

Erdoğan'ın törenden ayrıldığı sırada yine kalabalıktan 'Erdoğan' sloganları yükseldi. Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı.

CHP'DEN O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu görüntülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Emir'in paylaşımında, "Ezikliğinizle organize ettiğiniz sloganlarınızla Atatürk’ün itibarından kayıp olmaz; ama siz, Anıtkabir’de her yıl apaçık gördüğünüz gibi O’nun itibarına asla erişemeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

ANITKABİR'E YALNIZCA SLOGAN ATMAK İÇİN GELMİŞLER!

Anıtkabir'de slogan atan grubun resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret etmeden alandan ayrıldığı görüldü.