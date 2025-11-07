Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşmıştı: Tutuklandı

'PiyasaTurkiye' rumuzlu X kullanıcısı, sosyal medya X hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafını paylaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğtafı paylaşan kişi hakkında "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Başsavcılık, 'PiyasaTurkiye' rumuzlu X hesabını kullanan kişinin Emrah Peküs isimli şahır olduğunu ve Siirt'te yaşadığını tespit etti.

Anadolu Başsavcılığı, şahsın Siirt'te gözaltına alındığını duyurdu.

Adliyeye sevk edilen Emrah Peküs, savcılıkça tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Peküs'ün tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve Özel Hayatı Gizliliğini ihlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak;

PiyasaTurkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKUS isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.

07/1 1/2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklama talebiyle Hakimliğine sevk edilen şüpheli şahıs sorgu işlemlerinin ardıdan tutuklanmıştır.