Akıma kapılan işçiden 5 gün sonra acı haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması sırasında meydana gelen kazada iki işçi akıma kapıldı. Tarsus-Çamlıyayla kara yolundaki şantiyede 15 Kasım'da gerçekleşen kazada, Aydın Yılmaz ve Yasin Çelik isimli işçiler yüksek gerilim hatlarına temas ederek elektrik akımına kapıldı.

YASİN ÇELİK'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerden Aydın Yılmaz, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer işçi Yasin Çelik'in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLECEK

Hayatını kaybeden Aydın Yılmaz'ın cenazesinin, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.